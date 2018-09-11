Талию свыше 90 см нужно запретить законом – Анна Попова

Сегодня, 11:37 \\ Общество

Глава Роспотребнадзора отметила успешный опыт японских коллег в борьбе с ожирением населения.

 Анна Попова, занимающая должность руководителя Роспотребнадзора, рассказала журналистам о проблемах населения, связанных с избыточной массой тела. Она поделилась планами организации, направленными на борьбу с ожирением россиян, а также сообщила о подобной практике в Японии. В стране восходящего солнца считается нарушением законодательства талия, превышающая 90-сантиметровый объем.

«Если ежедневный замер талии у японских мужчин показывает цифру, превышающую 90 сантиметров, то компетентные органы страны имеют право наложить крупный штраф на работодателя, который не заботится о здоровье подопечных. Для женщин предельно-допустимый объем равняется 80 сантиметрам», - рассказала Анна Попова. По ее словам, некоторые штрафы достигали почти 20 миллионов долларов. «Мы понимаем, что кроме такого контроля населения необходимо параллельно разрабатывать систему правильного и качественного питания», - добавила чиновник. Анна Попова также привела еще один иностранный пример. «Для всех желающих получить гражданство Новой Зеландии введено правило, согласно которому индекс массы тела не должен превысить 35», - подытожила глава Роспотребнадзора.

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Автор - Антон Словацкий
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