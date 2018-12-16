РПЦ предлагает дать эмбрионам права

РПЦ предлагает уравнять еще не рожденных людей в эмбриональной фазе развития с малолетними гражданами России. Вопрос обсуждался в ходе заседания специальной группы Госдумы, занимающейся исключением абортов из обязательного медицинского страхования.

РПЦ в лице игуменьи Ксении (Чернеги) предлагает дать эмбрионам права, то есть сделать их полноценными субъектами законодательства России. Игуменья возглавляет Правовое управление Московской Патриархии. Таким образом, РПЦ стремится расширить нормы международного права. Этот шаг рассматривается, как часть программы по запрету российским женщинам делать аборт, используя медицинскую страховку.

Во время обсуждения абортов игуменья от лица РПЦ опирается на Конвенцию о правах ребенка. Документ предполагает правовую защиту и охрану ребенка до его появления на свет и после, пока он не достигнет физической и умственной зрелости. РПЦ предлагает применить это правило в федеральном законе, который регулирует права ребенка в Российской Федерации.

Чтобы россиянки больше не имели возможности сделать аборт, используя медицинскую страховку, Госдумой была создана специальная рабочая группа во главе с Петром Толстым. Группа также будет в дальнейшем обсуждать и другие идеи РПЦ (Русской православной церкви), которые будут ею продвигаться в законодательство России. Примечательно, что ведомство появилось сразу после шокирующего высказывания Патриарха Кирилла. На вопрос студентов медицинских вузов об отношении к аборту по медицинским показаниям, он приравнял к фашистам* женщин, которым такой аборт рекомендован. В РПЦ считают, что женщина обязана вынашивать любой плод, даже наносящий вред ее здоровью или рискующий превратиться в ребенка с тяжелым заболеванием. Как известно, РПЦ считает эмбрион полноценной личностью, что опровергается научным сообществом. Общественность возмутилась подобными высказываниями Патриарха.

Ранее в Минздраве рассказали о планах уменьшить количество абортов в ближайшие 6 лет. По прогнозам, их должно стать вдвое меньше. Вопреки словам Патриарха, в Минздраве признают, что полностью избавить Россию от абортов не получится, так как в большинстве случаев он необходим женщине из медицинских соображений, чтобы сохранить ее жизнь и здоровье.