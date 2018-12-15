Минздрав строит планы по уменьшению количества абортов в России

Сегодня, 15:51 \\ Общество

Целиком отказаться от абортов в министерстве не рассчитывают, так как во многих случаях процедура назначается из медицинских соображений. Сократить количество абортов планируется в ближайшие 6 лет.

 Татьяна Яковлева, первый замминистра здравоохранения России, сообщила, что Минздрав строит планы по уменьшению количества абортов в России. Яковлева прогнозирует, что на это потребуется около 6 лет. Уменьшить количество абортов в России как минимум на 300 тысяч Минздрав хочет уже к 2024 году. По словам Яковлевой, большое значение для достижения этой цели сыграет продвижение принципов здорового образа жизни.

Замминистра сравнила, насколько в России уже успело сократиться число абортов. Так, в 2012 году этих процедур насчитывалось 900 тысяч. Сейчас же, по словам Яковлевой, эта цифра составляет 627 тысяч. В Минздраве не рассчитывают полностью избавиться от потребности делать аборты, так как зачастую этот шаг необходим ради здоровья женщины, и проводят эту процедуру по настоянию медиков.

В январе поступила информация, что в Госдуме появится специальная группа, которая будет регулировать инициативы РПЦ, касающиеся законодательства. В их число входит исключение процедуры аборта из медицинской страховки. Об этом также высказывался и Патриарх Кирилл.

Ранее в Ирландии произошло резонансное событие: женщина с аномалией плода не смогла получить помощь медиков. Они отказались делать аборт, так как не имели достаточно ресурсов для осуществления операции. Возможно, это связано с тем, что аборты признали в Ирландии легальными совсем недавно – в декабре прошлого года. Женщине посоветовали дождаться выкидыша через 4 недели, однако она намерена отправиться в Англию за профессиональной помощью медиков.

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Автор - София Волкова
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