"Ленфильм" собирается снять фильм о битве с японцами на Халхин-Голе

Российским киноделам будут помогать партнеры из Монголии и Китая. Так 8 декабря объявила пресс-служба Минкультуры со слов гендиректора студии Эдуарда Пичугина.





История создания фильма началась с предложения монгольского президента Халтмаагийна Баттулги российскому коллеге Владимиру Путину. В сентябре стороны подписали меморандум на Восточном экономическом форуме, состоявшемся во Владивостоке. Картину решили посвятить 80-летию битвы на Халхин-Голе 1939 года. Она произошла между японскими захватчиками и монгольской армией, которой на помощь подоспела СССР. Столкновение завершилось победой последних.

Сергей Снежкин написал сценарий будущего фильма. Руководство "Ленфильма" представило рабочую версию Министерству культуры. По словам Эдуарда Пичугина, киностудия попросила ведомство проверить текст на исторические и литературные ошибки. Министр Владимир Мединский согласился направить проект в Российское военно-историческое общество и "Фонд кино" для экспертизы. Снимать кино "Ленфильм" собирается уже летом 2019 года.