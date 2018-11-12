Warner Bros. экранизирует комикс про Пластичного человека

Знаменитая студия приняла решение показать зрителям не только классические истории, которые все уже знают, а также сосредоточить свое внимание на других комиксах. Выбор пал на Пластичного человека.

Как рассказало американское издание The Hollywood Reporter, запуск проекта планируется уже в следующем году. Интересно, что персонаж был создан в 1941 году, но изначально не принадлежал DC. Компания приобрела его только спустя 15 лет. Авторство принадлежит Джеку Коулу.

Уже известно, кто займется сценарием для нового фильма. Эту должность займет Аманда Идоко. Однако кресло режиссера еще пустует. По словам представителей Warner Bros., проект еще находится на ранних стадиях, поэтому руководитель не выбран. Сообщается, что сценаристы намерены сохранить беспечность и даже некоторую глупость, которая присуща характеру персонажа.

Суть истории заключается в следующем. Мошенник Патрик "Угорь" О`Брайан принимал участие в ограблении Кроуфордского химического института. Однако все прошло не очень удачно для вора – в процессе совершения преступления он был ранен. Кроме того, он подвергся воздействию неизвестного химиката. Однако его нашел и спас монах. После того, как Патрик пришел в себя, он обнаружил, что его тело приобрело необычайную гибкость. Из благодарности за спасение он решает кардинально изменить свою жизнь, встать на сторону добра и бороться со злом.