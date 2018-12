Британский музыкант Эд Ширан может появиться в "Звездных войнах"

Есть вероятность, что популярный певец сыграет одну из ролей в новых «Звездных войнах». Об этом сообщает издание The Scottish Sun.

Отмечается, что Ширану светит роль штурмовика в новом эпизоде «Звездные войны. Эпизод IX», премьера которого намечена на 209 год. Певца не единожды замечали во время подготовки к сценам нового фильма. Начиная с августа текущего года съемки тайно проводятся в студии Pinewood.

Выход фильма «Звездные войны. Эпизод IX» намечен на декабрь 2019 года.

Ране стало известно, что 27-летний Эд Ширан навестит российскую публику в следующем году. Его концерт в Москве на стадионе «Открытие Арена» запланирован на 19 июля. Это будет дебютный концерт британского музыканта на территории России.

Летом текущего года музыкант был обвинен в плагиате. Сторона обвинения утверждала, что Ширан украл элементы песни 1973 года «Let's Get It On» Марвина Гэя. Иск был подан звукозаписывающей компанией, которая частично владеет правами на указанный трек. За это с музыканта потребовали 100 млн. долларов. Эд Ширан свою вину отрицает и считает, что его композиция «Thinking Out Loud» никак не повторяет песню Гэя.