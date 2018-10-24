Режиссер Андрей Красовский рассказал, что один из создателей фильма «Праздник» получил из прокуратуры уведомление. В нем говориться о необходимости прийти на допрос и предоставить сценарий кинокартины о блокадном Ленинграде.

Как стало известно, черную комедию о блокадном Ленинграде решила проверить прокуратура. Кинофильм вызвал небывалые споры и возмущения, некоторым кажется, что комедия о событиях тех лет совсем не приемлема. По сценарию фильма, сюжет разворачивается в новогоднюю ночь в блокадном Ленинграде. Там живет обеспеченная семья, которая получила продукты на праздничный стол даже в то время, когда люди по всему городу голодают.

Издание «Дождь» сообщает, что режиссер фильма Андрей Красовский показал журналистам копию уведомления, однако имя человека, который его получил, он попросил не раскрывать. Как оказалось, прокуратура хочет ознакомиться со сценарием фильма о блокадном Ленинграде. Также правоохранители хотят допросить одного из создателей кинокартины и просмотреть видеоматериалы, касающиеся черной комедии.

В уведомлении также указано, что получатель получал подобные «приглашения» уже несколько раз. В интервью для «Дождя» Андрей Красовский также рассказал, что ему звонили люди, представляющиеся сотрудниками отдела по борьбе с экономическими правонарушениями. Также режиссеру звонили неизвестный, который представился следователем, занимающимся ведением делу по терроризму и экстремизму. Красовский возмущен тем, что его фильмом заинтересовалась прокуратура. По словам режиссера, звонящие ему люди совсем не понимают о понятии частной собственности.