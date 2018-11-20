MARVEL показала первый трейлер грядущих «Мстителей»

Недавно в сети был опубликован первый официальный трейлер готовящегося к выходу фильма «Мстители: Финал», четвёртого в серии.

Трейлер показывает уже полюбившихся привычных героев предыдущих фильмов, в непривычно мрачной обстановке.

Известно, что фильм, ожидаемый миллионами фанатов по всему миру, выйдет раньше срока – в апреле 2019. Как сообщалось ранее, фильм должен был выйти в свет третьего мая.

«Мстители» - одна из популярнейших кинофраншиз современности, выпускаемая на основе знаменитых комиксов компании Marvel. Кроме собственно «Мстителей» в линейку кинокартин входят так же итории о Железном человеке с Робертом Дауни-младшим в главной роли и несколько фильмов про Капитана Америку.