MARVEL показала первый трейлер грядущих «Мстителей»

Сегодня, 08:34 \\ Мозаика

Недавно в сети был опубликован первый официальный трейлер готовящегося к выходу фильма «Мстители: Финал», четвёртого в серии.

 Трейлер показывает уже полюбившихся привычных героев предыдущих фильмов, в непривычно мрачной обстановке.

Известно, что фильм, ожидаемый миллионами фанатов по всему миру, выйдет раньше срока – в апреле 2019. Как сообщалось ранее, фильм должен был выйти в свет третьего мая.

«Мстители» - одна из популярнейших кинофраншиз современности, выпускаемая на основе знаменитых комиксов компании Marvel. Кроме собственно «Мстителей» в линейку кинокартин входят так же итории о Железном человеке с Робертом Дауни-младшим в главной роли и несколько фильмов про Капитана Америку.

Поделиться новостью:
Автор -
Главное за неделю

Режиссер «Тони против всех» займется спиноффом «101 далматинца» о Стервелле

 Режиссер фильма «Тоня против всех» Крейг Гиллеспи займется работой над спиноффом «101 далматинца», повествующем о Стервелле Де Виль (для западного зрителя - Круэлла Де Виль). Сейчас Гиллеспи...

Пикап «Сталкер» на базе «Нивы» рассекретили на фото в сети

«ВИС-Авто», дочерняя фирма компании «АвтоВАЗ», работает над экспериментальным...

AliExpress перечислил популярнейшие запросы у россиян в этом году

Пользователи AliExpress и Tmall в этом году больше всего были заинтересованы продуктами...

Ученые снова обнаружили тюленя с угрем в ноздре

Специалисты пытаются разобраться, как и почему угри проникают в носы тюленей.

Шотландскую художницу удостоили премии Тёрнера за снятые на iPhone клипы

 Шарлотта Проджер, художница из Глазго, выиграла премию Тёрнера благодаря iPhone: девушка...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ