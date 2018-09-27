«Таксист» Сами Насери ведет в Москве переговоры о новом фильме

Известный французский актер пробудет в российской столице до конца месяца.

Звезда французского кино Сами Насери, известный широкой публике по главной роли во франшизе «Такси», прилетел в Москву. По словам его агента и переводчика Дарьи Вагановой, актер примет участие в переговорах о предстоящей картине его брата. Биби Насери планирует снять в России свою новую работу под названием «Учитель». Также Дарья отметила, что Сами пробудет в городе почти весь декабрь.

Режиссер «Учителя» Биби Насери сам подготовил сценарий для будущей ленты. Актерский состав, возглавляемый братом режиссера, будет комбинироваться из российских и французских артистов. Их имена на данный момент не разглашаются. В основу сюжета ляжет история преподавателя, работающего в детской колонии. Ему предстоит столкнуться со всеми внутренними трудностями такой работы, и помочь подросткам найти правильную колею. Кроме работы в фильме «Учитель», Сами примет участие в совместной работе франко-российско-бельгийской творческой группы под названием «Краб».