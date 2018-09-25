Росконтроль назвал единственный безопасный карбонад

Эксперты Всероссийского союза потребителей провели изучение карбонада. Всего было исследовано 5 брендов: «Велком», «Ближние горки», «Ремит», «Бахрушинъ» и «Рублевский».

Исследователи изучали образцы по 50 показателям — среди них микробиологические анализы и анализы уровня белка. Помимо этого было проверено соответствие действительности, указанной на продукте.

Только одна марка «Рублёвская» соответствует требованиям безопасности по количеству мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов.

Карбонад марки «Ремит» был напичкан пшеничной клетчаткой и соевым белком, а «Ближние горки» - коллагеновый белок. Продукция компании «Велком» содержала консерванты — сорбиновую и бензойную кислоты.

По итогам предоставленным Экспертным центром, «зелёный» свет получила лишь одна марка бренда - «Рублёвский». Остальные подопытные не прошли испытания и отправились в черный список Роскачества.