В преддверии праздника эксперты Роскачества поделились советами по выбору новогодних деревьев и уходу за ними.

Самый первый вопрос, возникающий при выборе ели — живую ёлку приобрести или искусственную.

Экотренер Марина Шалгинских советует выбирать исключительно живое дерево: выращивание ёлки на специальных плантациях приносит меньше вреда окружающей природе по сравнению с производством искусственного пластикового аналога.

Далее, при выборе ёлки её нужно потрогать — ветки должны легко гнуться, а ствол должен быть покрыт иголками, при переламывании которых должен пойти приятный хвойный аромат. Также стоит приподнять ель и постучать её стволом о землю — если иголки не сыпятся, то значит дерево можно покупать. Недавно срубленная ёлка может простоять в первозданном виде 8 дней, а сосна уже 12.

Но можно и продлить радость нахождения пышной красавицы в доме — её нельзя ставить близко к приборам отопления, и можно немного «подкормить» - размешать в воде таблетку аспирина и ложку сахара и подставить резервуар с этой водой под ствол вечнозелёной.

На сайте Роскачества более подробно можно узнать о выборе ёлок и способах их правильной утилизации.