Более 100 тыс. школьников Москвы посетили музеи бесплатно

В Москве продолжается реализация проекта дополнительного образования «Музеи – детям», в рамках которого с сентября столичные экспозиции бесплатно посетили уже более 100 тыс. учащихся. Чтобы дети могли быстро добраться до выставок и обратно, город предоставил комфортабельные и безопасные автобусы. Об этом отчитался в ходе селектора в столичном Департаменте образования (ДОгМ) замглавы ГКУ дирекции ДОгМ по правовым вопросам Руслан Фатхуллин.

«Прошу активно использовать это предложение, – поддержал инициативу глава Департамента образования в Правительстве Москвы Исаак Калина на совещании с директорами школ. – Теперь школа может заблаговременно запланировать и посещение учениками музея, и заказ муниципального транспорта для доставки школьников в музей, без головной боли из-за неудобных поездок».

В рамках проекта «Музеи – детям», учащиеся столичных школ могут посетить более 90 галерей, музеев и выставочных комплексов. Среди них – Зоопарк, Музей Космонавтики, Дарвиновский музей, Музей обороны Москвы. Ежемесячно город способен обеспечить бесплатную доставку к музеям и обратно более 80 тыс. школьников.











