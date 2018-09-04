В Москве станцию метро "Тушинская" закроют на несколько дней

Сегодня, 09:23 \\ Мозаика

Как стало известно, вход в нее ограничат из-за ремонтных работ. Станция расположена на Таганско-Красноперекопской линии метро.

 Сотрудники службы по связям с общественностью метрополитена Москвы сообщают важную новость касательно того, как в ближайшее время будут работать станции. Как стало известно, одну из них закроют на несколько дней в связи с работами в пассажирской зоне. Работать не будет станция "Тушинская".

Вход к ней ограничат с завтрашнего дня, когда на часах будет 11 вечера, ограничение будет действовать до открытия 9 декабря. В это время оно будет распространяться на вестибюль номер 2. В ночь же на 10 декабря закроют вестибюль номер 1.

Поделиться новостью:
Автор - Мартина Корф
Главное за неделю

В Москве на 50-м году жизни умер актер из «Следа» и «Универа»

 Виталий Ендовицкий умер в одной из больниц Москвы. В конце ноября актер перенес инсульт, врачи так и не смогли ему помочь.

Супруга Игоря Николаева восхитила поклонников своей стройной фигурой

 Юлия Проскурякова непродолжительное время отсутствовала в медийном пространстве. За этот...

Мединский: "Фантастические твари" не оставляют российскому кино шансов

 Глава Минитерства культуры Мединский охотно поддержал предложение руководителя Мосфильма...

Физики нашли способ запустить первый реактор термоядерного синтеза

Учёные из Великобритании заявили, что нашли способ охлаждения раскалённой до миллиона...

«Учись, студент»: Более половины родителей делают уроки за детей

56% родителей делают домашние задания вместо своих детей — приведены данные исследования,...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ