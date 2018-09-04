В Москве станцию метро "Тушинская" закроют на несколько дней

Как стало известно, вход в нее ограничат из-за ремонтных работ. Станция расположена на Таганско-Красноперекопской линии метро.

Сотрудники службы по связям с общественностью метрополитена Москвы сообщают важную новость касательно того, как в ближайшее время будут работать станции. Как стало известно, одну из них закроют на несколько дней в связи с работами в пассажирской зоне. Работать не будет станция "Тушинская".

Вход к ней ограничат с завтрашнего дня, когда на часах будет 11 вечера, ограничение будет действовать до открытия 9 декабря. В это время оно будет распространяться на вестибюль номер 2. В ночь же на 10 декабря закроют вестибюль номер 1.