Наш ответ Западу: отечественная игра Atomic Heart готовится взорвать рынок

Пропитанная советским колоритом, новая игра имеет все шансы повторить успех серии Metro.

Никто не спорит с тем, что отечественный разработчик тоже способен похвастаться по-настоящему мощные проектами в игропроме. Зарубежная фанбаза отечественных хитов Stalker и Metro 2033 может через год другой восторженно принять новый проект от студии Mundfish. Получив название «Atomic Heart» (с англ.- атомное сердце), игра переносит в колоритный мир, внешне очень напоминая культовые серии игр Bioshock и Fallout. Тем не менее, игра не теряет своей изюминки, с головой погружая в классическую советскую атмосферу с налётом ретрофутуризма и обилием сюрреалистичных событий.

Помимо очень грамотно выбранного сеттнига, радует и тот факт, что игра разрабатывается, идя в ногу со временем. Из десятиминутного отчёта разработчиков стало ясно, что движок использует передовую графическую технологию Nvidia Geforce RTX, благодаря чему происходящий в игре сюрреализм выглядит максимально правдоподобно.

Точных данных насчёт выхода игры ещё нет, однако, вполне логично будет предположить, что увидит она свет не раньше начала 2020 года. На это намекает тот факт, один из финальных бета тестов будет проходить в последнем квартале 2019 года. Ну а пока можно уже посетить официальный сайт разработчиков, посмотреть винтажный трейлер и даже сделать предзаказ игры, тем самым получив дополнительные плюшки при её выходе.