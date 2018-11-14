В четверг Bioware представят новую часть Dragon Age

Сегодня, 15:59 \\ Мозаика

Известная канадская студия собирается анонсировать четвёртую часть популярной игры в рамках события Game Awards.

 Согласно инсайдерской информации, правдивость которой подтверждает Eurogamer, канадская студия Bioware собирается представить анонс долгожданного следующего Dragon Age на Game Awards, что состоится в этот четверг Согласно имеющим контакты в студии инсайдерам, новая игра Dragon Age будет разрабатываться ещё не менее трёх лет, если всё пойдёт хорошо.

На самом же деле разработка находится в настолько ранней стадии, что проект даже не получил официального названия, хотя инсайдеры полагают, что его могут уже озвучить во время присуждения наград в четверг. На самом деле, разработка игры уже не является секретом. Однако, по всей видимости, процесс разработки был перезапущен с нуля.

На данный же момент студия во всю занимается мульплеерным шутером Anthem, который на этой неделе должен будет выйти в рамках закрытого альфа-теста, а на 22 февраля 2019 намечается выпуск продукта. На самом деле, ко всем последним проектам Bioware относятся со здравой долей скепсиса ввиду провальной Mass Effect Andromeda и сомнительного успеха предыдущей части Dragon Age.

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