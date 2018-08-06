Виталий Ендовицкий умер в одной из больниц Москвы. В конце ноября актер перенес инсульт, врачи так и не смогли ему помочь.

В Москве на 50-м году жизни умер актер из «Следа» и «Универа». Воронежский артист Виталий Ендовицкий не смог выйти из послеинсультного состояния. Актер родился 31 июля в 1969 году. Он учился в Воронежском институте искусств, после его окончания Ендовицкий отправился в Москву.

Долгое время он работал в театре-школе «Образ». За свою жизнь актер успел сняться во многих сериалах. Последней его работой стала эпизодическая роль в сериале «Свидетели», в котором Ендовицкий снялся в 2017 году. Также актер снимался во всех сезонах сериала «Крыша мира».

В третьем сезоне «Карпова» актер сыграл роль патологоанатома. Также Виталий Ендовицкий появился сразу в нескольких сериях сериала «След». Во всех сезонах сериала «Маруся» актер играл главу районной администрации, а «Катина любовь» он исполнил роль мэра Платона Игнатьевича. Также Виталий Ендовицкий снимался в сериалах «Универ», «Следаки», «Детективы» и в других.

Уже известно о том, когда состоится прощание с актером. 5 декабря в 11:00 часов все желающие смогут проститься с Виталием Ендовицким в траурном зале морга, который расположен в Москве на Ипподромной улице.