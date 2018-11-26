Между Красноярском и аэропортом будет перемещаться «шаттл»

Сегодня, 09:10 \\ Мозаика

Заседание комитета Законодательного собрания края по промышленной политике и транспорту не прошло безрезультатно: депутат Владимир Демидов сообщил, что в бюджет региона заложены финансовые средства на появление автобусного маршрута Красноярск — аэропорт.

Проект предусматривает, что автобус будет передвигаться ежечасно вне зависимости от времени суток. Также в бюджете нашлись средства на создание новых авиарейсов: Красноярск - Абакан и Красноярск — Барнаул.

В Хакасию самолеты начнут летать уже через три дня. Не забыли и о железной дороге.

Субсидирование суммой в почти 10 миллионов рублей создаст также новый маршрут — в пятницу поезд будет следовать в Лесосибирск, а в воскресенье возвращаться обратно в Новосибирск.

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