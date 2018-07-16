Ревизорро: Китайские власти проверят люксовые гостиницы на антисанитарию

Министерство культуры и туризма Китая направит экспертов для проведения ревизии в гостиничные сети, которые «засветились» в СМИ серьёзными нарушениями санитарно-гигиенических стандартов. В СМИ просочилась информация о том, что уборщики, мойщицы посуды и другой обслуживающий персонал был замечен за плохим мытьём посуды, стекол, а также работники пренебрегали заменой грязного постельного белья и полотенец.

Данный прецедент вызвал широкий резонанс, что и привлекло китайские власти и послужило весомой причиной для проведения проверок. Будет создана группа, состоящая из локальных департаментов по культуре и туризму, Китайской ассоциации отелей и пожарных и санитарных экспертов во главе министерства.

Среди именитых отелей в «чёрный» список проверки попали такие международные сети, как Conrad Beijing, Le Royal Meridien Shanghai, Shangri-La Hotel Fuzho и другие.