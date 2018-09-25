Большой брат следит за тобой: Москва развертывает общегородскую систему распознавания лиц

Уже в следующем году в Москве заработает общегородская система распознавания лиц, направленная на поиск людей, совершивших преступления.

Для этого уже заменено 40% столичных камер, а это порядка 60 тысяч единиц техники. До этого эксперименты по поиску преступников проводились в общественном транспорте и на стадионах -и данный проект полностью оправдал ожидания — благодаря камерам в подземке Москвы удалось задержать не один десяток нарушителей, а на стадионах — 180 человек. 7,5 миллиардов рублей — в такую сумму обойдётся обновление системы. Современный программы «научились» распознавать лица с точностью 95-99% при помощи обычных камер.

Данный эксперимент начался ещё два года назад — тогда распознавание лиц тестировали при помощи 1,5 тысяч камер и стоит заметить, что он прошёл успешно — тогда Собянин сообщил о преступниках, которых удалось задержать при помощи видеонаблюдения.

«Ростех» поделился информацией, что на чемпионате мира при помощи 500 камер и программы по распознаванию личности FindFace Security было поймано 180 преступников, находящихся в федеральной базе данных.

ЦРТ объясняет, что самая обычная уличная камера способна распознать личность человека, даже если угол обзора будет равен 30 градусам, а между глазами будет около 40 пикселей.

В Санкт-Петербурге технология ЦРТ уже введена и может похвастаться 99%-ой точностью распознавания лиц на лучших камерах города.