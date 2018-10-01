5 сезон сериала "Чёрное зеркало" может появиться в декабре 2018 года

Стриминговый сервис Netflix опубликовал в Twitter график будущих премьер, однако передумал и удалил запись. Компания сделала это слишком поздно, так как фанаты успели сделать скрин.

Как видно, в списке основных декабрьских премьер числится пятый сезон сериала «Чёрное зеркало». Первый эпизод продолжения шоу будет называться «Bandersnatch» («Кровопий» или «Бармаглот» - вымышленное существо Льюиса Кэрролла из произведения «Алиса в стране чудес»).

NEW BLACK MIRROR IN 4 WEEKS LADIES pic.twitter.com/l68SCGhX7p — karz (@langdonsslut) November 29, 2018

О том, что будет показано в новом сезоне, пока неизвестно. Тем не менее, некоторые подробности сериала всё-таки просачиваются в сеть. Так, в ноябре стало известно, что певица и актриса Майли Сайрус появится в одной из серий. Также создатели сериала планируют в финальном эпизоде «Чёрного зеркала» опробовать технологию, которая позволит зрителям напрямую влиять на сюжет, чтобы решать, какой будет концовка. Как именно это будет осуществляться – неизвестно. Кроме того, технология может появиться и в других проектах Netfliх – компания уже ведёт соответствующие переговоры.

Сериал, снятый по сценарию Чарли Брукера, впервые появился в декабре 2011 года и сразу стал популярен у зрителей благодаря своей оригинальности и актуальности затрагиваемых тем.