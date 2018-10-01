5 сезон сериала "Чёрное зеркало" может появиться в декабре 2018 года

Сегодня, 05:30 \\ Мозаика

Стриминговый сервис Netflix опубликовал в Twitter график будущих премьер, однако передумал и удалил запись. Компания сделала это слишком поздно, так как фанаты успели сделать скрин.

Как видно, в списке основных декабрьских премьер числится пятый сезон сериала «Чёрное зеркало». Первый эпизод продолжения шоу будет называться «Bandersnatch» («Кровопий» или «Бармаглот» - вымышленное существо Льюиса Кэрролла из произведения «Алиса в стране чудес»).

О том, что будет показано в новом сезоне, пока неизвестно. Тем не менее, некоторые подробности сериала всё-таки просачиваются в сеть. Так, в ноябре стало известно, что певица и актриса Майли Сайрус появится в одной из серий. Также создатели сериала планируют в финальном эпизоде «Чёрного зеркала» опробовать технологию, которая позволит зрителям напрямую влиять на сюжет, чтобы решать, какой будет концовка. Как именно это будет осуществляться – неизвестно. Кроме того, технология может появиться и в других проектах Netfliх – компания уже ведёт соответствующие переговоры.

Сериал, снятый по сценарию Чарли Брукера, впервые появился в декабре 2011 года и сразу стал популярен у зрителей благодаря своей оригинальности и актуальности затрагиваемых тем.

Поделиться новостью:
Автор - Елена Андреева
Главное за неделю

Джоан Роулинг удивила пользователей Сети знанием русского языка

Писательница, подарившая миру вселенную Гарри Поттера, Джоан Роулинг вступила в словесную перепалку в Twitter с Арроном Бэнксом, считающимся в Англии крупным инвестором Brexit. В ходе спора один из...

Новый Kia Soul получил необычную внешность и «музыкальный» салон

Второе поколение популярного компактного кроссовера KIA Soul показали публике на...

Астрофизик и телеведущий Нил Деграсс Тайсон обвинен в домогательствах

Известный научный деятель, астроном и астрофизик, а также телеведущий Нил Деграсс Тайсон...

Новый клип Арианы Гранде оказался настолько хорошим, что «сломал интернет»

Новый клип Арианы Гранде на песню «Thank you, next», по сообщению администрации...

Дочь бывшего свердловского чиновника Алексея Багарякова покинула шоу "Голос"

Арина Багарякова, дочь свердловского экс-чиновника, покинула телепроект «Голос» на этапе...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ