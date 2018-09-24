Noize MC выступит в Украине несмотря на запреты со стороны властей

Российский 33-летний музыкант Иван Алексеев, известный как Noize MC, выступит в Украине, несмотря на принимаемые властями страны законы.

Мероприятие должно было состояться 16 декабря в Киеве. Однако было перенесено на июнь следующего года. Могло показаться, что это произошло из-за введенного Украиной запрета на въезд из России мужчин от 16 до 60 лет. Но причины переноса никак не связаны с политикой, как сообщает PR-менеджер певца Елизавета Коровина. Дата концерта изменилась, так как поменялась сама площадка. Где именно пройдет будущий концерт, не уточняется, известно только, что новое место значительно больше того, которое было выбрано на 16 декабря. Также, вместо четырех концертов в Украине Noize MC даст больше.

Из-за введенного Украиной запрета на въезд россиян мужского пола от 16 до 60 лет в неопределенном состоянии оказались концерты групп Cream Soda и Little Big в столице Украины. Под вопросом остается приезд рэпера T-FEST, СБПЧ, Андрея Макаревича, творческий вечер Дмитрия Быкова. Касаемо Макаревича, а также Бориса Гребенщикова и рэпера Скриптонита, сам запрет на въезд лично их не коснется (Макаревичу и Гребенщикову – по 65 лет, Скриптонит – гражданин Казахстана), однако их команда музыкантов, возможно, не пересечет границу с Украиной.