«Сорвиголове» сорвали голову: Netflix закрывает сериал

Сегодня, 10:36 \\ Мозаика

Представители стримингового сервиса решили остановиться на третьем сезоне Daredevil.

Компания Netflix больше не будет выпускать приключения Мэтта Мердока, более известного как Сорвиголова. Третий сезон франшизы станет заключительным. Такое решение приняли руководители сервиса следом за закрытием других известных супергеройских сериалов – «Железного кулака» и «Люка Кейджа». Данную информацию напечатало на своих страницах издание Deadline.

Официальный представитель Netflix сообщил, что Daredevil больше не вернется на экраны в собственном сериале. Компанию очень порадовал финальный сезон. Дальше что-то делать не имеет смысла, хоть это и вызовет расстройство у поклонников Сорвиголовы. Фанаты Marvel считают, что закрытие шоу связано с будущим появлением платформы от Disney, которая планирует развиваться за счет приключений супергероев. Сериал «Сорвиголова» рассказывает историю слепого адвоката Мэтта Мердока, который в дневное время занимается защитой клиентов, а в вечернее – переодевается в супергероя и восстанавливает справедливость на городских улицах. Стоит отметить, что по словам продюсеров Netflix, полюбившийся персонаж не исчезнет совсем, а будет иногда появляться в других проектах.

Поделиться новостью:
Автор - Антон Словацкий
Главное за неделю

Готовимся к Новому году с пользой: Роскачество даёт советы как выбрать хорошие и вкусные мандарины

Российское качество дало старт крупномасштабной проверке. Специалисты проведут исследования по 250 показателям и попробуют мандарины на вкус.

Новый Kia Soul получил необычную внешность и «музыкальный» салон

Второе поколение популярного компактного кроссовера KIA Soul показали публике на...

Котики-это наше все: названы самые популярные у россиян породы кошек

Ассамблея профессиональных клубов любителей кошек назвала самую популярную породу кошек у...

Пётр Порошенко заявил об угрозе полномасштабной войны с Россией

Пётр Порошенко сделал заявление о наличии доказательств передислокации российских военных...

Математики при помощи алгоритма определили 3 самых влиятельных фильма в истории человечества

 Ученый Ливио Бьоло из Туринского университета в Италии рассказал, что для оценки фильмов...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ