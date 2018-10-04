«Сорвиголове» сорвали голову: Netflix закрывает сериал

Представители стримингового сервиса решили остановиться на третьем сезоне Daredevil.

Компания Netflix больше не будет выпускать приключения Мэтта Мердока, более известного как Сорвиголова. Третий сезон франшизы станет заключительным. Такое решение приняли руководители сервиса следом за закрытием других известных супергеройских сериалов – «Железного кулака» и «Люка Кейджа». Данную информацию напечатало на своих страницах издание Deadline.

Официальный представитель Netflix сообщил, что Daredevil больше не вернется на экраны в собственном сериале. Компанию очень порадовал финальный сезон. Дальше что-то делать не имеет смысла, хоть это и вызовет расстройство у поклонников Сорвиголовы. Фанаты Marvel считают, что закрытие шоу связано с будущим появлением платформы от Disney, которая планирует развиваться за счет приключений супергероев. Сериал «Сорвиголова» рассказывает историю слепого адвоката Мэтта Мердока, который в дневное время занимается защитой клиентов, а в вечернее – переодевается в супергероя и восстанавливает справедливость на городских улицах. Стоит отметить, что по словам продюсеров Netflix, полюбившийся персонаж не исчезнет совсем, а будет иногда появляться в других проектах.