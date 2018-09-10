Ларс фон Триер проведет свою первую выставку в Бельгии

Сегодня, 09:52 \\ Мозаика

Датский режиссер подготовит специальные экспонаты по своим фильмам.

Кинорежиссер из Дании Ларс фон Триер пообещал лично посетить выставку в бельгийском Антверпене, на которой будут представлены бриллиантовые произведения искусства, дополненные виртуальной реальностью. Экспозиция, основанная на известных сюжетах датского кинематографиста, будет называться «Меланхолия. Бриллиант». Об этом рассказал продюсер выставки Леонид Огарев.

По словам продюсера, в выборе места проведения выставки никто не сомневался. Это будет антверпенский Музей современного искусства, руководитель которого очень тщательно подходит ко всем проектам. «Я предположил, что проект с бриллиантами и VR-технологиями, которого не было в истории, должен пройти в самом инновационном выставочном зале планеты», - прокомментировал выбор места Огарев. Стоит добавить, что бельгийский город является крупнейшей точкой мировой торговли бриллиантами.

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Автор - Антон Словацкий
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