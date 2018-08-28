37-летний Гоген Солнцев заявил, что его больше не возбуждает 63-летняя Екатерина Терешкович

Скандально известный шоумен Гоген Солнцев сейчас находится не в самом лучшем состоянии. Виной тому постоянные ссоры и расставания с его супругой 63-летней Екатериной Терешкович, с которой они поженились 12 апреля 2018 года.





Артист считает, что виной тому агрессивное поведение и развязный характер его супруги, которая уже несколько недель не появляется дома. Также Екатерину в последнее время постоянно замечают в компании незнакомых мужчин.

Гоген Солнцев признаётся, что уже начал боятся свою жену после инцидента, когда Терешкович в эфире избила свою родную дочь и выбила ей зуб, приревновав к Гогену.

Солнцев считает, что его любимая женщина часто выпивает и «сидит» на психотропных веществах, потому что в её поведении проявляется «демоническая» агрессия.

Гоген Солнцев пытается восстановить тёплые отношения с Екатериной, но Терешкович пока не идёт навстречу для достижения этой цели. «Сейчас я вижу такую агрессию с её стороны, у меня даже нет к ней никакого сексуального влечения» - изливает душу артист.