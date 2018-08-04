Фрагмент черепа фронтмена скандальной группы Mayhem выставлен на продажу

Сегодня, 14:58 \\ Мозаика

Сомнительная слава следует за сжигавшими христианские церкви норвежскими неформалами даже после смерти.

Представляя себе связанный с любимой рок-группой мерч, среднестатистический фанат подумает о футболке с логотипом группы или о чём-то более «трушном», вроде латной перчатки, меча, ну или вроде того. Но никто не мог ожидать, что будет выставлен на аукцион фрагмент черепа вокалиста в своё время популярной и крайне противоречивой норвежской блэк-метал группы Mayhem. Как сообщает издание MetalSucks, в комплект с фрагментом черепа Пера Олина, известного под псевдонимом Dead, входит также и письмо от второго фронтмена группы Эйстейна Ошета, известного как Евронимус. Самое интересное в том, что Пер Олин покончил с собой, а Евронимус был убит Варгом Викернесом. Последний известен в кругах ценителей не менее скандальным блэк-метал проектом Burzum.

Ценность этих предметов весьма сомнительна, однако, наверняка найдутся поклонники жанра и движения, которые будут готовы выложить за такой товар круглую сумму. Не стоит забывать, что группы вроде Mayhem и Burzum стали первыми среди блэк-метал коллективов. Во главе угла у них стояла крайне радикальная антихристианская идеология, вылившаяся в частые поджоги христианских церквей Норвегии и совершение преступлений, которые оной идеологий обычно и объяснялись.

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