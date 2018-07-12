«Крид-2» станет последним появлением Рокки на экране

Сегодня, 12:08 \\ Мозаика

Сталлоне объявил, что больше никогда не будет играть Рокки Бальбоа.

Карьера телевизионного боксера Рокки Бальбоа подошла к концу. Сильвестр Сталлоне, актер многие годы исполнявший эту роль, заявил о последнем появлении легендарного итальянца в кино. В январе в мировой прокат выходит продолжение спортивной драмы «Крид», где зрители смогут попрощаться с Рокки. Об этом Сталлоне сообщил на страницах своего аккаунта в Instagram.

Американский актер выразил благодарность всем поклонникам, которые позволили Рокки Бальбоа пережить несколько поколений зрителей, оставаясь всегда любимым. «Я считаю его своим самым большим достижением. Рокки навсегда останется в моем сердце. К сожалению, все когда-то заканчивается. Прощай Рокки Бальбоа», - написал Сильвестр Сталлоне. Мировая премьера второй части картины «Крид» запланирована на 10 января 2019 года. Рокки впервые появился на экранах в 1976 году, благодаря режиссеру Джону Эвилдсену. Сценаристом картины выступил Сталлоне, сыгравший главную роль.

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Автор - Антон Словацкий
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