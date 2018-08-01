Нед Старк вернется в специальном эпизоде «Игры престолов»

Авторы шоу подтвердили создание специальной серии, в которой будут объединены многие персонажи из разных сезонов.

Руководство телеканала НВО, являющегося официальным транслятором «Игры престолов», сделало заявление о специальном эпизоде популярного сериала. Шоураннеры анонсировали возвращение многих персонажей из различных частей. В частности стало известно, что в бонусной серии на экраны вернется Нед Старк, которого сыграл Шон Бин. Данную информацию на своих страницах опубликовало издание Entertainment Weekly.

По данным журналистов специальный эпизод был отснят в Северной Ирландии. Кроме триумфального «воскрешения» Неда Старка прогнозируется и возвращение Кхала Дрого. Такой вывод сделали репортеры, заметившие присутствие актера Джейсона Момоа на съемочной площадке в Белфасте. Есть информация, что бонусный эпизод не выйдет вместе с последним сезоном сериала. Он должен войти в переиздание всех сезонов «Игры престолов», которое канал готовит к выпуску после премьеры финальной части.