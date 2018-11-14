Совет кинокритиков США определил лучший фильм 2018 года

Члены Национального совета кинокритиков США назвали лучший фильм 2018 года, а также лучшую мужскую и женскую роли первого и второго плана, лучший анимационный фильм и лучший фильм на иностранном языке.

Лучшим фильмом 2018 года стала драма Питера Фарелли «Зеленая книга», а Вигго Мортенсен, сыгравший главную роль, победил в номинации «Лучшая мужская роль». Фильм рассказывает историю путешествия темнокожего джазового пианиста Дона Ширли и его водителя и, по совместительству, телохранителя Тони Липа по южной части Америки в 1962 году.

Лучшим режиссером по версии кинокритиков стал Брэдли Купер, снявший ремейк на мюзикл 1937 года «Звезда родилась», в котором рассказывается о любви кантри-исполнителя Джексона Мейна и начинающей певицы Элли. Леди Гага, сыгравшая главную женскую роль, стала актрисой 2018 года. Сэм Эллиот заслужил награду в номинации «Лучшая мужская роль второго плана».

Актриса Реджина Кинг, сыгравшая в картине «Если Бил-стрит могла бы заговорить» стала лучшей актрисой второго плана.

Лучшим мультфильмом признали «Суперсемейку 2», а польский фильм «Холодная война» был назван лучшим фильмом на иностранном языке.

Победители получат свои награды 8 января 2019 года в Нью-Йорке.