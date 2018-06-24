«ВКонтакте» анонсировала кастинг новых ведущих "Орла и решки"

Тревел-шоу «Орел и решка» обзаведется новыми молодыми ведущими. Кастингом займется социальная сеть «ВКонтакте».

«Телеканал «Пятница!» сообщил о старте кастинга ведущих для своего долгоиграющего востребованного шоу «Орел и решка». Основное условия для участия – возраст от 15 до 20 лет. Отмечается, что телеканал в поиске ярких, веселых и смелых молодых людей.

Сам кастинг будет представлять собой две части. Сначала все, кто видят себя в роли ведущего, должны снять видео о своем городе в духе «Орла и решки» и опубликовать его на «стене» своей личной страницы «ВКонтакте» под хэштегом #ХочуВрешку. Телеканал проведет свой собственный отбор самых лучших работ, после чего начнется открытое голосование на официальном сайте «Пятницы!» Все желающие смогут проголосовать за лучшее, по их мнению, видео. Имена счастливчиков станут известны в конце февраля 2019 года.

«Орел и решка» значительно превосходит по своему рейтингу другие программы телеканала «Пятница». Это украинское шоу о путешествиях появилось на экранах в феврале 2011 года. Суть заключается в том, что двое ведущих, отправляясь в неизвестную страну, исследуют ее с разным бюджетом: один должен продержаться двое суток, имея 100 долларов, другой имеет в своем распоряжение золотую карту с неограниченным количеством средств.