Рэп-элита России в лице Басты, Oxxxymiron и Noize MC поддержит арестованного Хаски концертом

Самые влиятельные кумиры из рэп-индустрии России анонсировали концерт в поддержку арестованного Дмитрия Кузнецова, известного как Хаски.

Василий Вакуленко (Баста), Мирон Федоров (Oxxxymiron) и Иван Алексеев (Noize MC) проведут совместное выступление в Москве в клубе «Главclub Green Concert» 26 ноября. Концерт получил название «Я буду петь свою музыку». Средства, заработанные на концерте, рэперы обещают отдать Хаски.

Артисты назвали мероприятие «концертом солидарности» и разместили в своих Instagram-страницах видео-приглашения. Общая мысль, которую хотят донести рэперы, заключается в том, что творчество является ответной реакцией на реальность, но не является самой реальностью. Они не согласны с обвинением артиста в проблемах общественности, ведь вместо обвинений нужно заниматься решением этих проблем. Всех поклонников призывают поддержать ситуацию в Сети публикациями с хэштегом #ябудупетьсвоюмузыку.

Рэпера Хаски арестовали на 12 суток и обвинили в мелком хулиганстве вчера в Краснодаре. Узнав, что его концерт отменен из-за экстремизма в текстах треков, Хаски собрал вокруг себя фанатов и начал исполнять хиты на крыше автомобиля возле клуба. Там его и арестовали правоохранительные органы. Предстоящие 6 концертов музыканта также отменили.