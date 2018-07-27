Археологи: Викинги оказались самой культурной нацией

Раскопки показали, что стеклянная посуда и полноценные таверны - полноценная часть культуры древних северян.

За многие века викинги успели стяжать себе репутацию беспощадных разорителей. Тем не менее, недавняя находка в старейшем датском городе Рибе пролила свет на другую сторону их общества. До этого высокая культура брутальных северян по большей части высасывалась из пальца, но этот факт не мешал её воспевать в художественной литературе, кино и даже компьютерных играх. Современная музыка в жанре скандиавского фолька также является очень сильно адаптированной под современного слушателя. Но находка в Рибе способна превзойти даже самые смелые фантазии поклонников нордической тематики.

Оказалось, что викинги вели оседлый образ жизни и уже имели хорошо развитую торговлю задолго до первых известных рейдов на Европу в VIII веке. Цельнодеревянные дома, чей возраст нашедшие их археологи определяют не позже 720-х годов, являются главным доказательством того, что на месте Рибе было полноценное поселение, а не сезонная торговая площадка. Не менее удивительными находками стали искусно сделанные ювелирные украшения, монеты, стеклянная посуда, бисер в огромном количестве и даже расчёски. Но больше всего археологов поразила лира, что объяснило возникновение в XIV веке знаменитой скандинавской никельхарпы.

На основе этих находок археологи сделали вывод, что это поселение изобиловало не только воинами и фермерами, но также ремесленниками, мореходами, трактирщиками и музыкантами. Кстати, возраст поселения тоже очень знаковый, так как мореходное дело только стало развиваться в VIII веке, дав ощутимые результаты лишь столетием позже.

Как викингам удалось создать такое сложно устроенное и стабильное общество, является вопросом, который противоречит их репутации беспощадных и диких воителей. В последнее время археологи склоняются всё больше к такому мнению, что северяне банально превосходили во всём тогдашних европейцев, которые просто не умея адекватно объяснить военное и культурное развитие захватчиков, сравнивали их с демонами. К тому же, не стоит забывать о географическом положении Дании, которая гораздо ближе других скандинавских стран находится к остальной Европе.