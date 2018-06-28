В 2020 году Sony выпустит два новых фильма по комиксам Marvel

Студия Sony анонсировала два фильма по вселенной Marvel на 2020 год, оба проекта связаны с миром Человека-паука.

Точные названия проектов пока не раскрываются. Однако есть предположения, что это будут продолжение «Венома» и «Морбиус, живой вампир». Если с Веномом кинозрители уже успели познакомиться, то Морбиус появится на экране впервые. Его образ воплотит актёр и музыкант Джаред Лето, подписавший контракт со студией в июне этого года. Режиссёром картины станет Дэниэль Эспиноса. Комикс про Морбиуса появился в 1971 году под авторством Роя Томаса и художественной обработкой Гила Кейна. Студия уточнила, что премьеры состоятся 10 июля и 2 октября. Так как «некий» сиквел поставили на осень, значит, летом стартует «Морбиус, живой вампир».

Напомним, что первая часть «Венома» с Томом Харди в главной роли за время проката собрала 780 млн. долларов при бюджете в 100 млн.

В следующем году поклонников Marvel ждёт продолжение Мстителей, которое появится в России даже раньше, чем ожидалось, а именно 25 апреля. А за месяц до этого, в марте, на большие экраны выйдет фильм «Капитан Марвел».