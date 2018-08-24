В Красноярске появятся мемориальные доски в память о Дмитрие Хворстовском

В Красноярске началась реализация проектов, цель которых – отдать дань уважения известному оперному певцу Дмитрию Хворостовскому. Родственники певца выбрали лучшие образцы мемориальных досок, которые будут установлены в Красноярске.

В первую очередь, были выбраны места, где проживал и учился оперный певец. 22 ноября, в годовщину его смерти, состоится открытие первой доски на проспект имени газеты «Красноярский рабочий», 55. Вторая мемориальная доска появится 23 ноября на Красноярском педагогическом колледже № 1 им. М. Горького, где проходил обучение Хворостовский.

Также, красноярским студентам и школьникам будут выдаваться именные стипендии за особые успехи в музыкальном искусстве.

В честь Дмитрия Хворостовского уже назван Театр оперы и балета, где он начинал свой карьерный путь, а также Детская музыкальная школа № 4. Рассматривается вариант назвать в честь певца институт искусств.

Дмитрий Хворостовский умер 22 ноября 2017 года в Лондоне. В возрасте 56 лет он скончался от опухоли мозга. Согласно завещанию, его прах частично захоронен в Москве, частично – в Красноярске.

Имя Дмитрия Хворостовского увековечено множество раз. В Аэрофлоте один из самолетов назван его именем. В 1983 году в его честь был назван астероид. Посмертно его номинировали на 60-ю премию «Грэмми».