Скончался американский кантри-певец Рой Кларк

Ушел из жизни американский кантри-певец Рой Кларк. На момент смерти ему было 85 лет. Об этом сообщает The New York Times.

Музыкант покинул этот мир у себя дома в Талсе штата Оклахоме. По предварительным данным, смерть наступила в результате осложнений пневмонии.

Артист родился 15 апреля 1933 года в городе Мехеррин. Рой Кларк начал свою карьеру в 1950-х годах, будучи телеведущим. В 1963 году он подписал контакт с музыкальным лейблом Capitol Records и стал популярным как музыкант. Через какое-то время ему дали вести юмористическую программу Hee Haw.

Рой Кларк стал первым музыкантом, который посетил СССР в период своего тура — в 1976 году. Тогда он дал 18 концертов в разных уголках страны. По стране Кларк гастролировал в составе группы Oak Ridge Boys. Второй раз с визитом в Советский Союз он прибыл в 1988 году.

В 1982 году музыканта впервые наградили «Грэмми», а в 2009 году его занесли в Зал славы кантри-музыки.