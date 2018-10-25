Скончался американский кантри-певец Рой Кларк

Сегодня, 10:36 \\ Мозаика

Ушел из жизни американский кантри-певец Рой Кларк. На момент смерти ему было 85 лет. Об этом сообщает The New York Times.

Музыкант покинул этот мир у себя дома в Талсе штата Оклахоме. По предварительным данным, смерть наступила в результате осложнений пневмонии.

Артист родился 15 апреля 1933 года в городе Мехеррин. Рой Кларк начал свою карьеру в 1950-х годах, будучи телеведущим. В 1963 году он подписал контакт с музыкальным лейблом Capitol Records и стал популярным как музыкант. Через какое-то время ему дали вести юмористическую программу Hee Haw.

Рой Кларк стал первым музыкантом, который посетил СССР в период своего тура — в 1976 году. Тогда он дал 18 концертов в разных уголках страны. По стране Кларк гастролировал в составе группы Oak Ridge Boys. Второй раз с визитом в Советский Союз он прибыл в 1988 году.

В 1982 году музыканта впервые наградили «Грэмми», а в 2009 году его занесли в Зал славы кантри-музыки.

Поделиться новостью:
Автор - Константин Никитин
Главное за неделю

Стало известно о последних годах жизни актера из «Тихого Дона» и «Марша Турецкого»

 Сергею Юртайкину был 91 год, о его смерти стало известно 14 ноября. Об умершем актере сообщила пресс-служба ВГИКа.

В случае передачи части Курил Японии Токио намеренно установить там свой суверенитет

 Ради этого в правительстве страны даже заявили, что не станут разрешать США размещать...

Мастурбирующая Наоми Уоттс попала в список лучших сексуальных сцен мирового кино

В список, составленный The Independent, вошли геи, лесбиянки и участники группового секса.

Учёные рассказали, как снизить тягу к алкоголю и курению

Наркологи утверждают, что лучше всего бороться сразу с обеими пагубными привычками.

«Лежал без движения»: священник рассказал об умершем актере Сергее Юртайкине из «Тихого Дона»

 Племянник артиста рассказал о причине смерти Сергея Юртайкина. По словам родственника...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ