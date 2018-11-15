Apple начнет производство своих собственных художественных фильмов в 2019 году

Компания Apple совместно с A24 скоро начнет производство своих собственных художественных фильмов.

Партнерство начнет давать свои плоды уже со следующего года. Поначалу, A24 будут выпускать бесплатно фильмы и телешоу. Это сделано для того, чтобы завоевать свою аудиторию и показать свои способности к созданию фильмов. На какие жанры будет сделан упор, пока неясно. Условия соглашения двух сторон не разглашаются. Об этом рассказывает телеканал CNBC.

Напомним, что кинолента А24 «Лунный свет» стала лауреатом премии «Оскар» в 2016 году. Она выиграла статуэтку в номинациях «Лучший фильм», «Лучший адаптированный сценарий» и «Лучшая мужская роль второго плана». Недавно фильм «Леди Берд» также входил в номинацию на «Лучший фильм» в 2017 году. Сама кинокомпания А24 дала старт в мире киноиндустрии в 2012 году.