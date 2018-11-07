В Санкт-Петербурге открылся VII Международный культурный форум

Сегодня, 19:58 \\ Мозаика

В Санкт-Петербурге открылся Международный культурный форум, куда съехались деятели искусства и бизнесмены. В общей сложности, на форум съехались несколько десятков тысяч человек из 150 стран мира.

Главная тема Питерского форума — Культура как стратегический потенциал страны. Как показывает статистика, каждый четвертый россиянин посещает музеи. За последние несколько лет этот показатель вырос в два раза. Около 40% людей посещают театры. Об этом заявляет министр культуры Владимир Мединский.

Страна Италия и Катар являются особыми гостьями мероприятия. У них будет отличная возможность рассказать о себе в творческих кругах. Международный форум включает в себя 14 секций и фестивальную часть. Ректор ВГИКа Владимир Малышев высказался, что это лучшее место, где можно обсудить внедрение инноваций, а также о новых технологиях в кино. Здесь собрались тысячи заинтересованных людей со свежими идеями, а атмосфера искусства царит. Ведь, кроме официальных заседаний и круглых столов, общение также очень важно.

Предполагается, что кроме выставок, концертов и кинопоказов будут иметь место и профессиональные встречи. Вице-премьер правительства Ольга Голодец надеется, что этот форум станет «площадкой для новых свершений в культуре».

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Автор - Константин Никитин
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