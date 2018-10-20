«Смешались все фигуры»: режиссер рассказал о финальном сезоне «Игры престолов»

Известный американский режиссер Дэвид Наттер поделился с поклонниками некоторыми фактами из своей работы над финальным сезоном саги.

Режиссер Дэвид Наттер, который работал над несколькими эпизодами сериала «Игра престолов» и сейчас закончил снимать свои серии в финальном сезоне, рассказал фанатам шоу, чего стоит ожидать. Портал Reddit организовал онлайн встречу кинематографиста с поклонниками, которые задавали ему свои вопросы.

Режиссер раскрыл тайну, что в дебютной серии финальной части он переплел линии всех персонажей. «Мне еще не доводилось работать над стартовыми эпизодами ни в одном сезоне, поэтому я постарался сделать ее максимально запоминающейся», - рассказал Наттер. По его словам, финальный сезон впечатлит всех масштабностью, большим количеством главных героев, задействованных одновременно. Особенно режиссер отметил прекрасные интимные съемки нового уровня. Естественно, Наттер не раскрыл концовку «Игры престолов», но рассказал, что создатели очень внимательно прислушались к желаниям фанатов. «Насчет путешествий во времени, скажу так, в моих сериях этого точно нет», - закончил отвечать на вопросы Дэвид Наттер.