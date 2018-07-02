Популярный ростовский рэп-исполнитель Василий Вакуленко больше известный как Баста выпустил новый клип. на песню «Я почти погиб», которая вошла в альбом артиста «Баста 5. Часть 2». Ролик показывает сложную историю любви.

Премьера видеоклипа состоялась во вторник 12 ноября. Ролик был опубликован на канале ТО «Газгольдер» популярного видео-хостинга YouTube. Сам Баста в съемках не участвовал, однако, это не сделало видео менее драматичным. В центре сюжета двое возлюбленных, у которых непростой период в отношениях. Они вынуждены переживать невзгоды и душевные терзания.

Соответствующую запись артист сделал в своем профиле социальной сети Instagram. Фрагмент клипа Василий Вакуленко поместил в аккаунт, подписав: «Премьера клипа! Баста - «Я почти погиб»! Смотрите на YouTube!» Подписчики были крайне рады новой работе любимого исполнителя. Очень многие похвалили ролик артиста. «Душевность – это треки Басты!», «Василий Михайлович, клипак зачетный», - комментируют поклонники рэпера. Однако не все сошлись во мнении. Некоторые отметили, что песня действительно очень нравится, но вот ролик подкачал. Другие же поблагодарили Басту за творчество, но выразили желание почаще видеть новый материал.