«Летать за копейки»: эксперты рассказали, как сэкономить на авиабилетах

В канун праздников и длинных выходных поиск дешевых билетов на самолеты усложняется. Эксперты решили рассказать, когда нужно начинать планировать путешествие и как снизить цену авиабилета.

Как оказалось, «летать за копейки» вполне возможно. Конечно, совсем бесплатно билет на самолет купить не получится, а вот сэкономить вполне реально. Эксперты рассказали, какими способами и как можно сэкономить на авиабилетах.

Первым лайфхаком для снижения цены на билет эксперты называют правило «готовь сани летом, а билеты покупай заранее». Авиабилет в США, Австралию и Южную Африку можно купить по куда более приемлемой цене за полгода до вылета. Билеты для путешествий по Европе можно покупать за 4-4 месяца до планируемой даты отпуска. А перелеты по России можно сделать более дешевыми, если покупать авиабилеты за 1 – 1,5 месяца. Однако для путешествия на Дальний Восток билеты нужно искать за 4 месяца до даты вылета. Выгодные билеты на новогодние путешествия можно найти летом. Разница в цене при раннем бронировании может достигать 80%.

Сэкономить на авиабилетах можно еще одним методом. Снизить цену билета поможет правильный выбор дня вылета и авиакомпании. В праздничные дни стоимость будет завышена, а в будние – снижена.

Также экономить можно, выбирая новые направления. У лоукостеров цены куда ниже, особенно при их недавнем открытии. Также важно следить за курсом валют. В туристических агентствах есть специальные услуги пакетных туров, которые помогают сэкономить и не потратить лишнего даже при скачках валюты. Спонтанные туристы смогут сэкономить, если им посчастливится найти чартерные рейсы. Незадолго до вылета цены на пустые места в уже готовящихся к отлету самолетах снижается. Эксперты советуют отказываться от еды и перевозки багажа. Для нескольких дней путешествий туристу может хватить и одного рюкзака вещей, а вот цена на билет с багажом или без будет весьма заметно отличаться.