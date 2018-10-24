Дэвид Швиммер может сняться в порно-версии сериала «Друзья»

Сегодня, 09:32 \\ Мозаика

За такую роль актеру обещают 1 миллион долларов. Швиммер будет играть Росса Геллера, а вот на роль Рейчел Грин сценаристы нашли другую актрису, не Дженнифер Энистон.

 Известный сайт с фильмами для взрослых YouPorn решил снять новый проект. В этот раз создатели видео «с клубничкой» захотели порадовать фанатов известного сериала «Друзья». Администрация сайта YouPorn уже отправила Дэвиду Швиммеру открытое письмо.

Создатели порнофильмов предлагают актеру сняться в порно-версии сериала «Друзья». Иными словами, Дэвид Швиммер, сыгравший в нашумевшем сериале Росса Геллара, может снова сыграть эту роль, однако теперь без цензуры. Пока что не известно, согласится ли актер сняться в порно-версии «Друзей».

 52-летний Дэвид Швиммер до сих пор остается популярным. Поклонники сериала «Друзья» считают, что актер не станет сниматься в порнофильме, даже если ему действительно заплатят за это 1 миллион долларов. По всей видимости, сайт фильмов для взрослых понимает, что Дэвид Швиммер не согласится сняться в порно-версии сериала. Своим предложением создатели могут привлечь внимание фанатов «Друзей», из-за чего просмотры будущего порнофильма увеличатся.

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Автор - Анна Пушкина
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