В Московском зоопарке родилась редкая мартышка диана впервые за 16 лет‍

Сегодня, 09:07 \\ Мозаика

Судя по тому, насколько часто в учреждении появляются новые особи, оно растет и процветает. Малышку уже можно увидеть в павильоне "Дом обезьян".

 Стало известно о пополнении в коллекции животных, которую содержат в Московском зоопарке. Так, как оказалось, уже находящаяся в нем самка Фиона, десятилетняя представительница вида редкой мартышки дианы, произвела потомство - у нее родился детеныш. "Новоиспеченным" отцом стал самец Тувай, ей девять лет, и привезен он был из Зальцбурга.

 Примечательно, что потомство мартышки дианы появилось в зоопарке столицы впервые за 16 лет. Сейчас малыша не отлучают от матери, и по этой причине пол его пока остается неизвестным. Даже отец семейства не принимает участия в его воспитании - у редких мартышек принято, чтобы этим занималась мать.

Первые вакцинации детенышу будут проводить лишь через три или четыре месяца. Тогда же его обследуют и установят состояние его здоровья. Также по окончанию этого срока его начнут подкармливать той же пищей, которой питаются родители.

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Автор - Мартина Корф
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