Солист знаменитых Korn назвал Deftones, Limp Bizkit и свою группу последним оплотом настоящего рока

Джонатан Дэвис в недавнем интервью с фронтменом «Hatebreed» Джейми Джастой сделал высказывание, которое может пошатнуть репутацию уходящей в закат некогда популярной метал-группы…

Согласно сетевому рок-журналу «Metal Injection» Дэвис в своём интервью Джасте сказал, что современные группы, независимо от их «веса», уже не могут производить впечатление на публику так, как это могли делать музыканты из 90-х. Далее он заявил, что такие группы как Korn, Deftones и Limp Bizkit «…были последними на страже того времени больших, реальных рок-групп». Каждый, кто прошёл через новую волну рока в 90-х годах, обязательно скажет, что ню-метал группа «Korn» была одним из пионеров, кто внесли огромный вклад в развитие тяжёлой музыки. Тогдашний мультиплатиновый статус «Korn» оспаривать тоже смысла нет. И никто бы не стал ничего даже говорить против высказывания Дэвиса, если бы он сам не являлся невероятно противоречивой личностью.

Являясь фронтменом объективно признанной ню-метал группы, которая ещё и заложила основы для этого стиля, Дэвис неоднократно высказывался о том, что сам никогда не считал «Korn» металом. Также не стоит забывать о том, кого он назвал в интервью Джасте рокерами. Если в этом плане к монолитным «Deftones» претензий быть не может, то «Limp Bizkit» играют гротескную помесь рэпа и рока, в миру известную как рэпкор (от англ. – rapcore). И ещё не стоит забывать крайне противоречивую совместную работу «Korn» с популярным в своих кругах дабстеп-исполнителем «Skrillex», что превратило и так довольно изменчивый по своей природе современный рок в ещё больший винегрет. Со стороны уважающего себя ценителя рок-музыки может возникнуть вполне логичный вопрос – а что же тогда рок?

Но здесь важно понимать, что в своём резком высказывании Дэвис упустил множество групп, которые собирают огромные толпы фанатов, при этом не изменяя традциям настоящей тяжёлой музыки. Появившаяся немногим позже самих «Korn» группа «System of a Down» даже после своего официального распада имеет колоссальный успех, поскольку её участники способны давать жару даже выступая по отдельности. Из молодых групп также стоит отметить такие, как «Sabaton». Ну а всех уже перечисленных могут легко и непринуждённо заткнуть за пояс парни из легендарной «Metallica», которые продолжают и по сей день делать своё дело с такой же неудержимой мощью и показывать достойный пример молодым поколениям.

Но не стоит слишком строго судить Джонатана Дэвиса за его резкие слова, ведь у группы сейчас не лучшие времена: четыре года назад группа потеряла гитариста, а сам Дэвис не так давно стал вдовцом. В такой ситуации остаётся только надеяться, что «Korn» сумеют оправиться и в новом альбоме показать ту мощь, за которую их в своё время полюбили миллионы.