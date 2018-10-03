Сатанисты подали в суд на компанию Netflix за использование изображения дьявола

Американская церковь Сатаны подала в суд на компанию Netflix. Отмечается, что предметом разбирательства стал сериал "Леденящие душу приключения Сабрины". Истцы заявили, что создатели присвоили дизайн памятника дьявола.

Как указали в поданном исковом заявлении представители Американской церкви Сатаны, права на дизайн памятника дьявола принадлежат именно их храму. Создатели же проекта неправомерно, по мнению сатанистов, использовали его изображение. Они рассказали, что будут продолжать принимать юридические меры к создателям сериала, который так неуважительно, по мнению сторонников данного верования, отнеслись к авторским правам.

Истцы заявили, что в одном из эпизодов проекта была показана точная копия скульптуры. Отмечается, что памятник был установлен сатанистами в Детройте, штат Мичиган, США в честь их главного божества. Заявители уверены, что изображение фигуры было использовано специально, чтобы способствовать продвижению фиктивной паники вокруг сатанизма. Скульптура представляет собой фигуру Бафомета - с телом женщины и головой козла. О своих намерениях повлиять в рамках закона на действия представителей Netflix сторонники сатанизма написали в социальной сети Twitter.