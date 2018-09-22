Рэйф Файнс выиграл приз в Токио за фильм о советском артисте балета

Фильм «Белая Ворона» завоевал престижную награду на фестивале в Японии.

Известный английский актер Рэйф Файнс, известный многим по главным ролям в «Списке Шиндлера», «Красном драконе», «Гарри Поттере» и многих других, стал победителем токийского кинофестиваля, как режиссер фильма «Белая Ворона». Картина получила награду за высокий вклад в искусство. Это уже третья кинолента, в которой Файнс выступает в качестве режиссера.

В «Белой Вороне» рассказывается судьба знаменитого артиста советской балетной школы Рудольфа Нуреева. В частности освещаются события 1961 года, когда артист выехал на заграничные гастроли и попросил политического убежища у французских властей в Париже, после чего не вернулся на родину. Сценарист Дэвид Хэр брал за основу роман Джули Кавано о Рудольфе Нурееве. Съемки картины проходили в Сербии и России. В «Белой Вороне» приняли участие и отечественные артисты: Чулпан Хаматова, Равшана Куркова, Сергей Полунин и другие.