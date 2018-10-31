Sotheby's готовится к «русским торгам» в конце ноября

Знаменитый аукционный дом выставит на продажу картины Пиросмани, Фалька и Маковского.

В конце ноября в Лондоне пройдет аукцион Sotheby's под названием «неделя русских торгов». На мероприятии будут проданы работы знаменитых художников на рубеже 19 и 20 века. Главными лотами станут картины, написанные Пиросмани, Маковским, Фальком и Фешиным. Специально перед аукционом в России проходит предпродажная выставка. В московском музее архитектуры вывешены 15 полотен российских художников.

Посетители выставки смогут ознакомиться с творчеством грузинского мастера Нико Пиросмани. Его «Грузинку в лечаки» планируют пустить с молотка за 700 тысяч фунтов. Художник примечателен тем, что является полностью самоучкой. Портрет грузинской девушки приобрел в 1920-е годы популярный писатель Стефан Цвейг. Также среди главных лотов «русских торгов» фигурирует «Портрет девушки», написанный Фешиным в начале 20 века. Наиболее дорого организаторы аукциона оценили картину «Жмурки» Маковского. Ее стоимость оценивается в несколько миллионов фунтов.