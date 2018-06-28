«Чудо-женщина» Галь Гадот нарядилась на Хеллоуин в костюм Бэтмена

Вчера, 23:06 \\ Мозаика

Галь Гадот решила сменить «профиль» и «украсть» образ у коллеги по фильму.

Так, «Чудо-женщина» на этот Хеллоуин решила предстать перед фанатами в образе «Тёмного рыцаря». Галь Гадот выставила фотографию на своей странице в Instagram в маске Бэтмена, что дало поклонникам возможность представить как бы выглядели женщины славного племени амазонок в костюме готэмского борца за справедливость.

Маска на «Чудо-женщине» сидит не так же прочно, как на крайнем исполнителе роли Бэтмена – Бене Аффлеке, но всё ещё выглядит в ней эффектно. Однако этот образ не является чем-то, что поклонникам стоит ожидать на экране. «Чудо-женщина» на данный момент является самым популярным персонажем из экранизированной «Лиги Справедливости» компании DC. Иронично ещё то, что именно её костюм стал самым востребованным на этот Хеллоуин, в то время как женщина нарядилась в костюм соратника. Также в Сеть просочилась информация о новом фильме про «Чудо-женщину», действия в котором будут развиваться во времена «холодной войны», а Галь Гадот будет бороться с советскими шпионами.

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Автор - Хельга Финская
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