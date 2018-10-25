BBC Culture составил список из 100 лучших не голливудских фильмов

Редакция BBC Cultural составила список из ста лучших фильмов, которые не были сняты Голливудом, за всю историю кино.

Рейтинг был создан по тяжелой системе начисления баллов. В первую очередь были получены рейтинги топ-10 от 209 разных кинокритиков. Каждому фильму, который занимал топ-1, присваивали по 10 баллов. Таким образом составлялся список.

В итоге, первое место в такой таблице занял фильм Акиры Куросавы «Семь самураев». На втором - «Похитители велосипедов» Витторио Де Сика. Третье место заняла кинолента «Токийская история» Ясудзиро Одзу. Следующими фильмами оказались «Расемон» Акиры Куросавы и «Правила жизни», режиссером которого является Жан Ренуар.

В топе-10 включены такие картины, как «Персона» Ингмара Бергмана, «8 с половиной» Феллини, «400 ударов» Франсуа Трюффо, а также «Любовное настроение» Вонга Кар-Вая. Десятое место занял фильм Федерико Феллини «Сладкая жизнь».

В числе лучших фильмов также входят и русские киноленты. К примеру, «Зеркало» и «Андрей Рублев» Андрея Тарковского заняли 20 и 40 место соответственно. 49 и 57 места заняли его фильмы «Сталкер» и «Солярис». 59 место в топе занял картина Элема Климова «Иди и смотри». «Броненосец Потемкин» режиссера Сергея Эйзенштейна расположилась на 24-м месте.

Из тех фильмов, чей релиз состоялся не так давно, вошли картины «Развод Надера и Симин» режиссера Асгара Фархади, а также фильм Михаэля Ханеке «Любовь».