BBC Culture составил список из 100 лучших не голливудских фильмов

Сегодня, 12:00 \\ Мозаика

Редакция BBC Cultural составила список из ста лучших фильмов, которые не были сняты Голливудом, за всю историю кино.

Рейтинг был создан по тяжелой системе начисления баллов. В первую очередь были получены рейтинги топ-10 от 209 разных кинокритиков. Каждому фильму, который занимал топ-1, присваивали по 10 баллов. Таким образом составлялся список.

В итоге, первое место в такой таблице занял фильм Акиры Куросавы «Семь самураев». На втором - «Похитители велосипедов» Витторио Де Сика. Третье место заняла кинолента «Токийская история» Ясудзиро Одзу. Следующими фильмами оказались «Расемон» Акиры Куросавы и «Правила жизни», режиссером которого является Жан Ренуар.

В топе-10 включены такие картины, как «Персона» Ингмара Бергмана, «8 с половиной» Феллини, «400 ударов» Франсуа Трюффо, а также «Любовное настроение» Вонга Кар-Вая. Десятое место занял фильм Федерико Феллини «Сладкая жизнь».

В числе лучших фильмов также входят и русские киноленты. К примеру, «Зеркало» и «Андрей Рублев» Андрея Тарковского заняли 20 и 40 место соответственно. 49 и 57 места заняли его фильмы «Сталкер» и «Солярис». 59 место в топе занял картина Элема Климова «Иди и смотри». «Броненосец Потемкин» режиссера Сергея Эйзенштейна расположилась на 24-м месте.

Из тех фильмов, чей релиз состоялся не так давно, вошли картины «Развод Надера и Симин» режиссера Асгара Фархади, а также фильм Михаэля Ханеке «Любовь».

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Автор - Константин Никитин
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