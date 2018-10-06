В Дамаске восстановили Льва богини Аллат после взрыва

Древняя скульптура Лев богини Аллат, пострадавшая от взрыва, устроенного боевиками в Пальмире – снова обрела прежний вид.

В Национальном музее Сирии проходит выставка, на которой собраны все памятники архитектуры, драгоценности и важные артефакты, отобранные у террористов и вернувшиеся на родину. Одним из таких ценных памятников древности стал Лев богини Аллат. Он располагался в храме античной Пальмиры. Статую, высотой более трех метров обнаружила археологическая экспедиция в 1977 году.

«Когда террористы взяли Пальмиру под свой контроль, они устроили массовое разрушение архитектурных памятников. Статуя льва оказалась в их числе и была взорвана. После того, как древний город был освобожден, фрагменты статуи по кусочкам отправили в Дамаск, где несколько лет шло восстановление», - рассказал руководитель музея Халил-Ал-Халили. Дальнейшую реставрацию проведет совместная команда польских и сирийских специалистов.