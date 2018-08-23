Баста vs Шнуров: На шоу "Голос" двое артистов разругались из-за участника

На третьем выпуске шоу «Голос» ростовский рэпер Баста поссорился с лидером группы «Ленинград» Сергеем Шнуровым. Поводом для этого стал один из участников шоу.

26 октября на телевидение показали выпуск №3 седьмого сезона популярного шоу «Голос». Когда вышел исполнять свою песню участник программы Шаэн Оганесян, открылась ожесточенная борьба за этого певца между судьями Василием Вакуленко, известным, как рэпер Баста и Сергеем Шнуровым, солистом группы «Ленинград».

На протяжении всего шоу они оба обменивались колкостями, однако все разгорелось еще сильнее после выхода Шаэна на сцену. Судьи хотели взять его в свою команду, озвучивая свои положительные стороны Сергей заявлял, что Оганесяну будет проще репетировать у себя на родине в Питере. Василий же пообещал переехать ради певца в северную столицу. В добавок он отметил, что на его успех может повлиять любовь Шнурова к спиртному. Баста высказался, что из семи репетиций на трех они будут пить. Он добавил, что его выступление было отличным, однако другие наставники смогут погубить его талант.

Шаэн Оганесян сделал свой выбор, примкнув на сторону Сергея Шнурова. Такое решение он аргументировал тем, что ему, в действительности, будет проще в плане организаций репетиций.