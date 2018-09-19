XXXTentacion продолжает выпускать треки после смерти

Сегодня, 18:00 \\ Мозаика

XXXTentacion – известный американский рэпер из Лодерхила, умер в середине лета этого года. Однако он один из тех музыкантов, кто способен выпускать новые песни и клипы даже после смерти. Недавно вышла еще одна его посмертная песня «Arms Around You» при участии Lil Pump и Swae Lee.

Данный трек был выложен на одном из Youtube-каналов. С этой троицей также выступил Maluma.

Можно отметить, что его коллега по бизнесу Lil Peep также известен своими работами после смерти: его продюсер распространил уже несколько клипов с его участием, а также выпустил новый альбом музыканта. Lil Peep умер в ноябре прошлого года из-за наркотического отравления. Перед этим он записывал клип вместе с XXXTentacion и IloveMakonnen на песню «Falling Down». Позже, 18 июня 2018 года XXXTentacion ушел из жизни в результате перестрелки. После убийства его ограбили, украв сумку Lois Vuitton. Происшествие случилось в Южной Флориде. Кроме этих двух треков, XXXTentacion также оставил после смерти два записанных клипа на песни «Sad!» и «Moonlight».

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Автор - Константин Никитин
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